Canton d’Argovie – Des escrocs emportent plus de 140’000 francs Trois personnes âgées se sont laissées convaincre par téléphone de donner de l’argent à des coursiers inconnus, annonce samedi la police cantonale.

Pressées pendant des heures au téléphone, les trois Argoviennes se seraient laissées convaincre de remettre argent et bijoux à des coursiers inconnus ou de les déposer à un endroit convenu. (Photo d’illustration) KEYSTONE/GAETAN BALLY

Des escrocs ont à nouveau réussi à tromper des personnes âgées. Dans trois cas, les auteurs, inconnus, se sont emparés de plus de 140’000 francs en espèces et en bijoux suite à une escroquerie au téléphone.

Uniquement pour la journée de vendredi, la police a reçu 50 alertes concernant des tentatives d’escroquerie par téléphone. La plupart des personnes appelées ont compris l’arnaque au premier coup.

Recommandations de la police

Selon la police, les escrocs, opérant par téléphone depuis l’étranger, ne seraient toutefois pas aussi actifs si l’arnaque ne fonctionnait plus. La police estime également qu’il existe un nombre important de cas non déclarés qui ne sont jamais dénoncés.

Les personnes appelées ne doivent jamais s’engager dans de telles conversations et y mettre fin immédiatement, met en garde la police. Il ne faut en outre jamais répondre aux demandes. Jamais la police ne demandera de garder des bijoux ou de l’argent. Il ne faut non plus jamais remettre de l’argent ou des objets de valeur à des inconnus.

