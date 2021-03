Problème de transparence – Des éoliennes trop secrètes embrasent Fribourg Des accords confidentiels ont été passés entre des communes et Groupe E. L’énergéticien admet une erreur de forme et assure n’avoir rien à cacher. Julien Wicky

Dans la Glâne en particulier, le débat est vif en marge des élections communales qui se tiennent ce dimanche. DR

Le torchon brûle à Fribourg. Alors que les élections communales se tiennent ce dimanche, le débat a été empoisonné par un seul thème: les éoliennes. En cause? Le canton prévoit la construction de sept parcs éoliens et, dans certaines communes concernées, des conventions marquées du sceau de la confidentialité ont été passées entre Groupe E Greenwatt – une filiale de Groupe E, l’énergéticien à 80% en mains de l’État de Fribourg – et les conseils municipaux.

Problème de transparence

Ces déclarations d’intention ont été éventées dans les médias régionaux, mais notre enquête révèle un problème de transparence en cascade. Le degré de colère est particulièrement élevé dans la commune de Vuisternens-devant-Romont, censée accueillir sept aérogénérateurs.