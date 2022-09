Économie genevoise – Des entreprises innovantes fêtées au BFM La Chambre de commerce et l’État décernent les prix de l’économie, de l’innovation, de l’égalité, ainsi qu’un prix spécial. Marc Bretton

Les Grands Prix de l’économie ont été remis le mardi 20 septembre au BFM. Sur l’image, Anne-Sophie Dunand-Blaesi, présidente du jury des Prix. LAURENT GUIRAUD

Les entreprises genevoises sont à la fête. Mardi soir, quatre d’entre elles sont reparties couronnées par un des prix distribués lors de la cérémonie organisée au BFM par la Chambre de commerce et d’industrie et divers services de l’État.

Les prix ont été distribués devant près de 800 invités, en présence de Nathalie Fontanet, responsable du Département des finances et du service de l’égalité et de Fabienne Fischer, en charge du Département de l’économie et de l’emploi.

«Tous les nominés méritent notre reconnaissance pour leur contribution à l’économie.» La présidente du jury, Anne-Sophie Dunand Blaesi

Qui sont les vainqueurs? La lutte a été chaude, puisque dix entreprises étaient nominées. «Le choix a été très difficile», reconnaît la présidente du jury, Anne-Sophie Dunand Blaesi, directrice d’Aprotec.

Médical à la fête

Jérôme Trividic, CEO de Spineart. LAURENT GUIRAUD

Basée à Plan-les-Ouates, Spineart a remporté le prix de l’économie genevoise. C’est une distinction remarquable puisqu’elle prend en compte de nombreux aspects (politique sociale, environnementale, l’intérêt technologique, scientifique et commercial du produit et le nombre d’emplois créés dans les trois années précédentes). Spineart s’avère être «un acteur pionnier dans les prothèses de disques, la simplification des procédures chirurgicales, l’impression 3D en titane et la traçabilité des implants chirurgicaux».

Industrie avec laser

Vincent Gillet, CEO de Kugler Bimetal LAURENT GUIRAUD

Le Prix de l’innovation est revenue à une vieille dame de l’industrie genevoise, Kugler Bimetal. Fondée en 1863, elle conçoit et fabrique des «produits métalliques antifriction associant bronze et acier. Elle combine l’expertise de la fonderie traditionnelle avec la fabrication additive par dépose laser d’alliages innovants.» Ses produits se retrouveraient dans près d’un avion sur deux dans le monde, ainsi qu’au cœur des éoliennes.



Le prix de l’égalité, fondé en 2021, revient à l’École Moser, qu’on ne présente plus. Pionnière dans l’enseignement des langues par immersion, dans l’intégration du numérique à l’école. Elle se distingue en matière d’égalité par la parité hommes-femmes atteinte tant à la direction qu’au conseil d’administration. L’école a mis en place un dispositif certifié contre le harcèlement et propose un congé paternité depuis longtemps.

Alain Moser, directeur, et Pia Effront, directrice générale adjointe de l’école Moser. LAURENT GUIRAUD

Motion capture

Le prix spécial du jury a été attribué à Artanim, une fondation à but non lucratif fondée en 2011, spécialisée dans la capture de mouvements, utile pour la création et l’animation d’avatars numériques, ainsi que la recherche médicale. Sa technologie est utilisée également en imagerie médicale 3D «afin de mieux comprendre les structures articulaires et améliorer le diagnostic et le traitement des troubles musculosquelettiques».

Sylvain Chagué, de la Fondation Artanim. LAURENT GUIRAUD

Le mot de bienvenue de Vincent Subilia, directeur général de la CCIG. LAURENT GUIRAUD





