Patrimoine - Des enseignes d’un autre âge

MOLARD

Le grand décor d’angle en tôle peinte qui sert d’enseigne au Café du Centre, 5, place du Molard, est d’un beau style 1900. On n’en trouve plus guère de comparable ailleurs en ville, sauf à l’angle de la route de Chêne et de l’avenue de la Gare-des-Eaux-Vives. Ce spécimen-là a porté le nom d’une première agence immobilière, puis d’une seconde, mais il a été créé à d’autres fins. Quand la société Julliard & Bolliger acquiert l’immeuble en 1971, il y a encore une boulangerie-pâtisserie avec tea-room au 11, route de Chêne. Le régisseur expulse le pâtissier mais conserve l’enseigne et l’immeuble de 1901 qu’il avait envisagé de démolir. Au 11, place du Molard, le Café du Centre et son décor extérieur l’ont aussi échappé belle. Rappelons que les numéros 7 et 9, de l’autre côté de la rue Neuve-du-Molard, dont la maison Caille du XVIIIe siècle, furent démolis en 1972, puis rebâtis en reprenant quelques matériaux des constructions anciennes.

STEEVE IUNCKER-GOMEZ