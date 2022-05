Elles sont meilleures amies, et pourtant, tout les oppose concernant la réforme du Cycle d’orientation. La première, appelons-la Eugénie, enseigne le français dans la zone de Carouge. La mauvaise ambiance due aux divisions de sa corporation lui pèse: «C’est un sujet très clivant, cette période n’est pas très agréable, j’ai hâte que les votations soient derrière nous…»

Rappelons que la profession est tellement mitigée que son syndicat, la Famco, a décidé de ne pas faire campagne. En faveur du projet, Eugénie estime avoir toujours été «pour l’hétérogénéité dans les classes. J’ai eu des R1 et des CT (ndlr: le regroupement et la section du niveau le plus faible), et mettre ces élèves en difficulté ensemble n’est pas une bonne solution. Si vous êtes déprimés, avez-vous envie de passer votre journée avec des gens déprimés?»