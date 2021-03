Ouest lausannois – Des enfants font une expérience de simulation de la vie sur Mars Une quinzaine d’élèves d’une école privée d’Écublens participent à la Mission Vivalys, qui vise à les familiariser aux conditions de la vie sur la planète rouge. Ils ont suivi un entraînement de neuf mois afin d’acquérir de nouvelles connaissances.

Le test grandeur nature d’occupation d’une base spatiale sur Mars a débuté mercredi et devait se poursuivre jusqu’à vendredi pour une quinzaine d’élèves. Keystone/Laurent Gillieron Les élèves ont symboliquement planté un drapeau suisse à l’endroit de leur mission simulée sur Mars. Keystone/Laurent Gillieron Les astronautes en herbe ont fait de multiples expériences de jardinage martien. Keystone/Laurent Gillieron 1 / 4

Objectif Mars: après plus de neuf mois d’entraînement intensif, la Mission Vivalys a pu décoller sur les hauts de Lausanne. Tel est le projet original auquel des enfants d’une école primaire ont pu participer en faisant l’expérience de simulation de la vie sur Mars.

Ce test grandeur nature d’occupation d’une base spatiale sur Mars a débuté mercredi et devait se poursuivre jusqu’à vendredi pour la quinzaine d’élèves de 4P (7-8 ans) d’une école privée d’Écublens. Depuis la rentrée scolaire 2020-2021, ils ont suivi un entraînement spécifique afin d’acquérir de nouvelles connaissances notamment en mathématiques, en physique, en botanique et en sciences humaines.

«Ce projet s’inscrit d’ailleurs dans les programmes de sciences, de mathématiques et de français», explique à Keystone-ATS Olivier Delamadeleine, directeur du groupe Educalis. «Cette expérience fait écho à notre volonté de proposer une pédagogie opérative et itérative où les connaissances disciplinaires s’incarnent dans l’agir. L’idée est de valider les acquis en classe en dehors de la salle de classe avec des expériences immédiates», ajoute-t-il.

Rôle de leader, calculs et jardinage

Les enfants ont par exemple appris à calculer la distance entre la Terre et Mars ainsi que le temps qu’il faut pour voyager entre ces deux planètes. Ils ont jardiné pour étudier l’alimentation possible sur Mars. Ils ont aussi dû se soumettre à une série d’évaluations digne des écoles de management et suivre des formations sur la place et le rôle du leader et sur la gestion de groupe.

Lors de ce camp d’immersion, les élèves ont dû être capables de travailler en équipe, de cohabiter dans un espace clos, de faire preuve d’adaptabilité et d’autonomie, mais ils ont aussi dû mobiliser leurs connaissances acquises durant l’année scolaire pour effectuer différentes expériences scientifiques en terre inconnue.

Des workshops dispensés par des consultants de Space@yourService, qui réalise des missions analogues dans des conditions d’isolement et de survie en circuit fermé, et du Space Innovation ont permis aux élèves de l’École Vivalys de se préparer pour cette simulation spatiale inédite. Sur le terrain, ils se sont ainsi confrontés à un environnement qui ne propose pas de situations créées «sur mesure».

ATS