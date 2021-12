Tensions à La Maison de Vessy – Des employés d’un EMS dénoncent des violences physiques Une trentaine d’entre eux ont manifesté ce matin. Ils estiment être en sous-effectif et réclament notamment une meilleure protection. Xavier Lafargue

Soutenus par un syndicat, une trentaine d’employés de l’EMS La Maison de Vessy ont protesté ce 20 décembre. Ils dénoncent notamment des violences physiques de la part de résidents, un manque de personnel et de protection de la part de la direction. Lucien FORTUNATI

«On est vraiment au bout! On demande à notre EMS et à l’État de faire davantage pour nous!» À l’instar de cette aide-soignante, une trentaine d’employés de La Maison de Vessy ont protesté ce matin devant l’établissement médico-social. S’estimant victimes de violences non seulement verbales mais désormais physiques de la part de résidents, ils réclament une meilleure protection et dénoncent un manque d’effectif pour faire face aux situations les plus difficiles, alors que le peuple suisse a plébiscité le mois dernier l’initiative pour des soins infirmiers forts.

«Avant, il y avait des insultes, mais aujourd’hui des membres du personnel reçoivent des coups de poing ou parfois donnés à l’aide d’une canne», lance Yves Mugny, d’Avenir Syndical. Selon lui, «cet EMS est en crise depuis plusieurs mois, mais sa direction n’a rien entrepris de concret jusqu’à maintenant». Le secrétaire syndical rappelle que malgré le vote, à Genève, de l’initiative 125 sur le personnel soignant en EMS, il manquerait encore aujourd’hui 14% des effectifs. Enfin, le syndicat réclame toujours le versement de la prime de gériatrie pour tous les soignants.

