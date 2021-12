Personnel hospitalier – Des employés des HUG dénoncent de piètres conditions de travail Stress, fatigue extrême, manque de personnel et de reconnaissance… Le ras-le-bol gagne plusieurs services. Xavier Lafargue

Selon plusieurs employés venus témoigner, les conditions de travail aux HUG sont de plus en plus difficiles. LAURENT GUIRAUD

Hasard du calendrier, ou pas? Alors que les Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) annoncent ce 2 décembre qu’ils passent en mode «crise» face à la forte augmentation des cas de Covid, Avenir syndical invite la presse pour dénoncer «une incroyable dégradation des conditions de travail» du personnel. Plusieurs employés sont venus témoigner, sous couvert d’anonymat «parce qu’ils sont tous encore en emploi», précise Yves Mugny, secrétaire syndical.

«Nous n’avons plus de temps à consacrer aux patients. Eux aussi subissent…» Eric, brancardier aux HUG

Il y a là Marine, infirmière en soins intermédiaires, venue seule «parce que mes collègues ont peur de parler», dit-elle. Elle dénonce «des plannings donnés seulement deux ou trois semaines à l’avance et des appels incessants pour venir remplacer pendant des jours de congé ou des vacances. On est harcelé au téléphone.» Caroline, aide-soignante, confirme: «Nos horaires de travail sont parfois chamboulés au jour le jour.»

Manque de personnel

Eric, brancardier, souligne le manque de personnel, «qui se répercute à tous les niveaux. Sur notre physique, mais aussi au travers des retards pour la prise en charge des patients, par exemple. Et nous n’avons plus de temps à leur consacrer, pour les écouter. Les patients aussi subissent…»

Mireille, infirmière dans le pool Covid, renchérit: «J’adore mon travail, mais je me demande si j’ai fait le bon choix. J’aime le contact avec les patients, mais souvent nous n’avons pas de temps pour eux et je termine ma journée en ayant l’impression de ne pas en faire assez. Le manque de personnel est énorme et se répercute sur nos conditions de travail. Je vois régulièrement des gens en pleurs.»

«On a introduit il y a quelques mois le PTP (ndlr: plus de temps pour le patient), poursuit Caroline. C’est très joli mais il faut du personnel pour cela. Or, dans le service où je travaille, nous sommes régulièrement trois au lieu de quatre pour s’occuper de vingt patients.»

«Esclavage moderne»

Stéphanie, elle aussi infirmière dans le pool Covid, est «assez alarmée par l’état des équipes. Beaucoup de soignants sont sous antidépresseurs.» Avec les vagues de Covid successives, elle a été ballottée «parfois dans cinq services différents en une journée, et pas toujours en adéquation avec ma formation», ajoute-t-elle, avant d’asséner: «C’est de l’esclavage moderne, il y a peu de considération pour notre travail.»

Une reconnaissance qui manque cruellement à Patricia, employée au service propreté et hygiène «où les tâches journalières ne cessent d’augmenter. Aujourd’hui, ce n’est plus la qualité du nettoyage qui prime, c’est la quantité effectuée.» Et Marine de conclure. «À l’Hôpital, désormais, on nous parle d’argent et de rentabilité, mais ça finira par toucher le patient, y compris au travers d’erreurs médicales.»

Deux années très rudes

«Ces conditions de travail nous préoccupent au plus haut point, déclare Yves Mugny. On appelle à ce que ce message soit entendu par la direction des HUG comme par le pouvoir politique.»

Responsable des relations avec les médias aux HUG, Nicolas de Saussure ne commente pas directement ces témoignages mais souligne que «ces deux dernières années ont été rudes psychiquement et physiquement. Le stress est énorme et la direction reconnaît que la situation est difficile». Pour maintenir le dialogue avec le personnel, «les HUG travaillent étroitement et en permanence avec quatre associations de la banche et deux syndicats, mais Avenir syndical n’en fait pas partie pour l’instant», relève-t-il.

