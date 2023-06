Conflit social – Des employés de Manor Genève dénoncent les méthodes d’une manageuse Une trentaine de travailleurs accusent leur supérieure de «faire régner un climat de terreur». La direction assure avoir pris les mesures nécessaires. Emilien Ghidoni

La manageuse en question terroriserait ses employés. Magali Girardin

Sarah*, Antoine* et Michèle* en ont gros sur le cœur. Tous les trois travaillent dans les rayons «Mode» du magasin Manor, à côté de la gare. S’ils témoignent aujourd’hui, c’est parce qu’ils n’en peuvent plus de l’attitude de leur cheffe, Maria*. Refus de certificats maladie, remarques désobligeantes, horaires de travail irréguliers, etc. À les croire, rien ne leur est épargné.

Comme l’a révélé «Blick», une trentaine de personnes prennent la parole contre cette manageuse. Active depuis sept ans dans l’entreprise, elle gère une équipe d’environ 70 employés, dans un magasin comptant près de 700 collaborateurs.

La «Tribune de Genève» a rencontré une quinzaine d’entre eux et a reçu le témoignage d’une dizaine d’autres employés. De ces récits, il ressort que Maria aurait instauré un climat de défiance depuis son arrivée. «C’est simple, tout le monde a peur de lui parler, résume Sarah. Et si on a le malheur de lui dire quelque chose qui ne lui plaît pas, on se fait saquer.»

Tests PCR interdits

Plusieurs employés rapportent que leur cheffe ne les laisse pas prendre de congés maladie, comme Michèle. «Je n’étais pas bien, ma tête tournait, j’avais de la fièvre et des maux de ventre. Quand je lui ai demandé si je pouvais rentrer chez moi, elle m’a dit de rester. Même des clients ont remarqué que j’allais mal et m’ont dit de rentrer!» se souvient Michèle. «Pendant la pandémie de Covid, elle nous interdisait de faire un test PCR si on se sentait mal. Car s’il était positif, on devait arrêter de travailler», ajoute Antoine.

D’autres racontent aussi que lorsqu’ils ont transmis leurs certificats médicaux pour justifier des absences, Maria ne les faisait pas suivre aux ressources humaines. «Je l’ai découvert quand j’ai consulté mon solde de vacances, et que j’avais plein de jours à rattraper alors que je n’avais pas pris de congés, témoigne Alexandre*. J’ai envoyé moi-même mes certificats aux RH, ils ont compris qu’ils ne les avaient jamais reçus.»

Horaires surprise

Selon ces mêmes employés, cette manageuse modifierait régulièrement les horaires de son équipe. «Si on n’est pas en bons termes avec elle, elle nous place très souvent sur les shifts (ndlr: l’équipe) du samedi, détaille John*. Si on refuse, c’est très simple: elle nous menace, nous dit qu’on ne va pas faire long feu ici.» Elle aurait aussi forcé un employé à prendre des vacances sur le champ, sans l’avoir prévenu au préalable.

Les employés rencontrés décrivent unanimement une manageuse «harcelant ceux dont le profil ne lui revient pas». Une apprentie passée par son service raconte que celle-ci ne la saluait jamais et lui criait des ordres devant les clients.

Contacté, le syndicat Unia indique être au courant de ces tensions. «Les actes et propos qui nous ont été rapportés sont scandaleux, s’indigne Gahla Dörig, déléguée syndicale. Nous sommes fiers de ces employés qui ont pris l’initiative de se défendre.» Une rencontre aura lieu prochainement entre les employés et le syndicat, pour déterminer un cahier de revendications et des mesures de lutte.

Par contre, l’Office cantonal de l’inspection et des relations du travail (OCIRT) n’a pas été saisi par les employés de Manor. Pour l’instant, ils préfèrent déterminer des mesures de lutte avec les syndicats. Contacté, l’OCIRT indique traiter «l’ensemble des plaintes qui lui sont adressées, mais ne peut pas s’exprimer sur un cas particulier en raison du secret de fonction».

Mesures prises

Selon Sarah, la direction de Manor est au courant depuis longtemps de ces dysfonctionnements. Mais c’est seulement après une vague de témoignages ainsi qu’une lettre anonyme déposée dans la salle de repos que les dirigeants auraient ouvert une enquête interne il y a quelques mois, confiée à la plateforme Integrity24. Les employés ont la possibilité de témoigner, sous couvert d’anonymat.

La direction indique que l’enquête est menée en toute impartialité et indépendamment. Ces dernières années, Manor estime avoir mis en place suffisamment de canaux de communication permettant aux collaborateurs de rapporter d’éventuels problèmes. «Si une enquête identifie des manquements d’un collaborateur, des sanctions peuvent être prises», ajoute la direction.

Questionné sur la manageuse en question, Manor indique ne pas pouvoir «commenter un prétendu cas portant sur un collaborateur précis.» Toutefois, «Manor est attaché à une ambiance de travail saine, conformément notamment à notre code de conduite et aux valeurs de notre enseigne. Tout comportement incompatible avec nos valeurs n’est pas toléré.»

