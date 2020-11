Genève – Des employés de la santé demandent respect et reconnaissance Une manifestation rassemblant une cinquantaine de professionnels du secteur de la santé a eu lieu samedi après-midi sur la zone piétonne du Mont-Blanc. Une revalorisation des salaires a notamment été demandée.

La manifestation a rassemblé des dizaines de personnes travaillant dans le secteur de la santé. KEYSTONE Des employés d’une clinique et de deux EMS ont notamment demandé le versement d’une prime Covid-19. KEYSTONE Afin rappeler leurs doléances à Mauro Poggia, chef du Département de la santé, les manifestants ont accroché des pancartes avec leurs demandes sur un arbre à l’instar d’un sapin de Noël décoré. KEYSTONE 1 / 4

Une cinquantaine de personnes travaillant dans différents secteurs de la santé ont manifesté samedi après-midi à Genève sur la zone piétonne du Mont-Blanc. Ils demandent des effectifs en suffisance, du respect et une reconnaissance salariale.

«Nous sommes traités comme des intérimaires: on en a marre», s’est insurgée Nadège, une infirmière des blocs opératoires des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). À ses côtés: des brancardiers, des assistants techniques en stérilisation ou encore des agents du service propreté et hygiène qui ont répondu à l’appel d’Avenir syndical.

Des employés de la clinique Joli-Mont ainsi que du personnel de la Maison de Vessy et de la Maison de retraite du Petit-Saconnex ont aussi exprimé leur ras-le-bol. Ils veulent une reconnaissance de leur travail à travers la revalorisation des plus bas salaires et une prime Covid-19.

Plusieurs actions

Ce rassemblement fait suite à plusieurs actions lancées depuis début septembre, dont un débrayage, deux manifestations et des résolutions, restées pour l’heure lettre morte. Afin de rappeler leurs doléances à Mauro Poggia, chef du Département de la santé (DSES), ils ont accroché des pancartes avec leurs demandes sur un arbre, à l’instar d’un sapin de Noël décoré.

Le personnel a ensuite voté une nouvelle résolution pour réitérer ses demandes. Sans réponse de la part des autorités, Avenir Syndical compte saisir la Chambre des relations collectives de travail «pour débloquer une situation devenue intenable».

ATS/NXP