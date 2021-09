Télétravail – Des employés de La Poste s’inventaient des pauses Des employés du service à la clientèle profitaient du home office pour couper leurs lignes téléphoniques et se mettre au vert. Ivan Radja

Une petite partie des employés de La Poste ont rejoué l’été en pente douce. C’est en constatant que les lignes téléphoniques du service clientèle enregistraient davantage d’appels sortants qu’entrants que les responsables ont découvert le pot aux roses, rapporte ce dimanche la «SonntagsZeitung». Dans l’écrasante majorité des cas, ce sont en effet les clients qui appellent.

Après enquête, il est apparu qu’une astuce circulait depuis juillet parmi les 319 employés de ce service, dont une grande partie est en télétravail, pour s’octroyer des pauses ou faire une sieste pendant les heures de travail, sans se faire pincer. «Le responsable du service clientèle a remarqué que certains employés se verrouillaient par phases dans le système afin de ne plus avoir à prendre d’appels», explique Denise Birchler au journal dominical alémanique. Par exemple «en appelant un numéro externe avec leur ligne téléphonique de façon que leur ligne soit occupée», précise la porte-parole de La Poste. Ce comportement a été constaté chez 22 employés.

La plupart du temps, il s’agissait apparemment de leur propre numéro privé que les employés composaient pour avoir la paix et la tranquillité. Renseigner les clients est la tâche principale de ce service, et chaque employé est censé traiter entre 30 et 80 demandes par jour.

Maladresses de la hiérarchie

Cette affaire se déroule dans un climat de malaise, et peut-être même en découle-t-elle, écrit la «SonntagsZeitung»: «Il y avait déjà des problèmes dans le bureau central, comme le rapportent les employés. Selon les patrons, certains d’entre eux parlaient trop longtemps aux clients. Le chef du service clientèle a alors menacé de renvoyer au bureau toute personne qui parlerait trop longtemps aux clients.»

De plus, une fois les 22 tricheurs repérés, La Poste a réagi de façon maladroite, en informant tous les employés que certains d’entre eux avaient triché, mais sans expliquer ce qui s’était réellement passé, poursuite le journal dominical. «Les responsables ont brandi la menace de sanctions pouvant aller jusqu’au licenciement, en invitant les coupables à venir se dénoncer d’eux-mêmes.»

La Poste reconnaît son erreur: «Rétrospectivement, l’équipe de gestion du service clientèle se rend compte qu’il aurait été préférable de parler d’abord directement aux employés concernés», a déclaré Denise Birchler.

