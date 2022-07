Affaire Crypto – Des employés de la Confédération sont poursuivis Dans le cadre de l’affaire Crypto AG où des informations confidentielles ont été divulguées, certains employés du gouvernement sont poursuivis par la justice. ats

Les machines de chiffrement de l’entreprise zougoise auraient été utilisées des décennies durant par la CIA pour espionner des États. (Photo d’archives) KEYSTONE/Ennio Leanza

Lire aussi: Abo L’affaire Crypto rebondit La Suisse a participé à l’opération de la CIA dès les années 2000 Espionnage Affaire Crypto: les autorités suisses sont coresponsables Le Département fédéral de justice et police (DFJP) a autorisé des poursuites contre des employés de la Confédération à la suite de la divulgation d’informations confidentielles en lien avec l’affaire Crypto. Le nombre de personnes visées n’a pas été précisé. Le DFJP a confirmé mardi à Keystone-ATS l’ouverture de ces poursuites, dont la RTS s’était faite l’écho lundi soir. Il n’a pas précisé l’identité des employés concernés pour des raisons de protection de la personnalité. Selon plusieurs médias alémaniques, des perquisitions avaient été menées chez deux employés.

Pour mémoire, l’ouverture d’une procédure pénale visant un fonctionnaire de la Confédération est soumise à autorisation. Le DFJP doit donner son aval.

Ces poursuites sont lancées alors qu’une enquête sur la divulgation d’informations confidentielles dans les médias au sujet de l’affaire Crypto est en cours. Le procureur extraordinaire Peter Marti a été nommé au début de l’année pour faire toute la lumière sur cette affaire.

Peter Marti a indiqué mardi à Keystone-ATS qu’il ne donnerait pas d’informations supplémentaires comme la procédure est en cours. Les employés concernés bénéficient de la présomption d’innocence.

Le journal alémanique SonntagsBlick rapportait dimanche que l’ancien chef de la communication du conseiller fédéral Alain Berset, Peter Lauener, démissionnaire en juin, avait été placé en détention provisoire pendant plusieurs jours à Zurich. Ni le Département fédéral de l’intérieur ni Peter Lauener n’ont voulu s’exprimer dans le journal.

Cryptage et écoutes

L’affaire Crypto a été révélée en février 2020. La CIA et les services de renseignement allemands (BND) auraient intercepté, durant des dizaines d’années, des milliers de documents via les appareils de chiffrement de l’entreprise zougoise Crypto AG. Grâce à des appareils truqués, la CIA et le BND ont écouté les conversations de plus de 100 Etats étrangers.

Les deux services de renseignement ont acheté l’entreprise zougoise à parts égales en 1970, en passant par une fondation du Liechtenstein. Le BND a quitté l’opération en 1993. Mais les Etats-Unis ont prolongé les écoutes jusqu’en 2018 au moins, selon des recherches conjointes de la télévision alémanique SRF, de sa consoeur allemande ZDF, ainsi que du Washington Post.

Une enquête parlementaire a montré que le renseignement suisse savait depuis 1993 que des services de renseignement étrangers se cachaient derrière Crypto. Il a collaboré avec eux pour collecter des informations sur l’étranger. Problème: les chefs successifs du Département de la défense n’ont pas été informés. Le rapport pointait des lacunes dans la gestion et la surveillance du renseignement et concluait à une coresponsabilité.

