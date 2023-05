Chasse et permis – Des élus valaisans veulent rouvrir la chasse aux vieux bouquetins Interrompue il y a deux ans à la suite d’une immense polémique, la chasse aux trophées pourrait être réautorisée aux étrangers en Valais. Julien Wicky

entre 2002 et 2021, la population de bouquetins en Valais est passée de 3500 à 6000 individus. GETTY IMAGES

C’est une histoire de plombs et elle promet d’en faire péter quelques-uns. Avec un postulat au nom des plus nébuleux, «Renforcer le fonds relatif au financement des dommages causés par la faune sauvage», des élus valaisans au Grand Conseil ne veulent ni plus ni moins que rouvrir aux étrangers la très décriée chasse aux trophées de vieux bouquetins. Une pratique en vigueur depuis le début des années 90 mais qui avait fait grand bruit après un reportage de l’émission «Mise au point» diffusé en 2019.