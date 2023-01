Antisémitisme – Des élus souhaitent interdire les objets et symboles nazis En Suisse, l’exhibition et la vente de ces objets ne sont pas interdites, contrairement à d’autres pays européens.

Un drapeau nazi exhibé à une bourse aux armes, des insignes du IIIe Reich vendus en ligne… Tout cela n’a rien d’anormal en Suisse où l’exhibition et la vente d’objets nazis ne sont pas interdites, contrairement à d’autres pays européens.

Les choses pourraient changer, du moins dans le canton de Genève. Des élus régionaux – de gauche comme de droite – ont présenté en janvier un texte pour «interdire l’exhibition ou le port de symboles, d’emblèmes ou de tout autre objet nazis dans le domaine public».

«Le port, l’exhibition de symboles nazis n’est pas interdit dans l’espace public tant qu’il n’est pas assorti d’un message ou propos de promotion d’idéologie raciste ou antisémite». Johanne Gurfinkiel, secrétaire général de la Cicad, représentant les communautés et organisations juives dans la partie francophone du pays alpin.

Ils espèrent que le Parlement genevois adoptera le texte vendredi, Journée internationale dédiée à la mémoire des victimes de l’Holocauste, avant sa validation par le Parlement fédéral et un vote populaire.

«Il n’y a pas de mesures qui soient trop tardives pour empêcher les idées nazies de s’exprimer à travers ces objets», a affirmé à l’AFP le député libéral Alexis Barbey, co-signataire du texte.

Leur commerce est «le support d’une idéologie racialiste et dangereuse pour la démocratie», a renchéri le député co-signataire des Verts François Lefort, dénonçant le «romantisme morbide actuel» entourant le nazisme.

Des exceptions devraient être prévues pour les musées et le cinéma.

Le député des Verts, François Leforteur, est co-signataire du texte. KEYSTONE/SALVATORIE DI NOLFI

«La portée symbolique est très grande puisque ça fait plus d’une vingtaine d’années que différents politiciens de différents partis ont essayé d’interdire ces symboles et ces objets nazis», a commenté le député de la droite radicale UDC Thomas Bläsi, à l’origine du texte.

«Le nazisme n’a pas sa place en Europe, n’a pas sa place en Suisse», a assuré à l’AFP celui qui est l’un des petits-enfants du colonel français Gaston de Bonneval, ancien aide de camp du général de Gaulle.

Arrêté par la Gestapo en 1943, il avait été déporté pendant près de deux ans à Mauthausen. Quelque 200’000 prisonniers – dont près de la moitié sont morts, victimes de la faim, de maladies, gazés ou exécutés – sont passés dans ce camp de concentration, libéré en mai 1945.

«La prévention ne suffit plus»

Il y a 90 ans, le 30 janvier 1933, Adolf Hitler était nommé chancelier, et de plus en plus de voix s’élèvent en Suisse pour que le pays se range aux côtés de ses voisins européens qui, comme l’Allemagne, la Belgique et plusieurs pays de l’Est tels que la Pologne, interdisent les symboles nazis.

En France, la loi interdit l’exhibition d’objets nazis mais pas sa vente, même si elle est rarement tolérée.

En Suisse, «le port, l’exhibition de symboles nazis n’est pas interdit dans l’espace public tant qu’il n’est pas assorti d’un message ou propos de promotion d’idéologie raciste ou antisémite», a expliqué à l’AFP Johanne Gurfinkiel, secrétaire général de la Cicad, représentant les communautés et organisations juives dans la partie francophone du pays alpin.

Cette «particularité» helvétique a permis de faciliter les rassemblements de groupes néo-nazis européens ou de donner lieu à un commerce très ouvert sur internet notamment d’uniformes ou d’objets du IIIe Reich, a-t-il observé.

Banalisation des symboles

Ces dernières années, en particulier lors de la période de pandémie et des mesures sanitaires, la Cicad a constaté en Suisse une augmentation substantielle de l’utilisation de symboles liés au nazisme ou à la Shoah, notamment lors des manifestations.

La commission des Affaires juridiques de la chambre basse du Parlement fédéral a apporté son soutien à l’interdiction. KEYSTONE/GAETAN BALLY

Face à la banalisation de ces symboles, une députée a déposé fin 2021 une motion pour que Berne légifère. En réponse, le gouvernement fédéral a assuré que la meilleure arme restait «la prévention» et qu’«il faut accepter que des idées dérangeantes puissent être exprimées, même si la majorité les trouve choquantes».

Sous pression, il a finalement chargé l’Office fédéral de la Justice d’examiner la nécessité et les possibilités d’agir, qui a conclu en décembre qu’une interdiction expresse de l’utilisation de symboles nazis «est en principe possible, mais que la création d’une nouvelle norme se heurterait à d’importants obstacles juridiques».

Depuis, le 12 janvier, la commission des Affaires juridiques de la chambre basse du Parlement fédéral a apporté son soutien à une interdiction.

Pour la Fédération suisse des communautés israélites (FSCI), il est temps d’agir: «Quand la prévention ne suffit plus, le droit pénal doit intervenir».

