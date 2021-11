Mobilité transfrontalière – Des élus se mobilisent contre un péage aux portes de Genève Des députés de droite demandent au Conseil d’État genevois et à la Confédération d’agir auprès de la France pour maintenir l’autoroute gratuite. Julien Culet

«Pour le péage, nous souhaitons qu’il y ait un travail conjoint avec la France, car des villages seraient aussi impactés en Haute-Savoie», explique Pierre Nicollier Lucien Fortunati

Une partie du contournement de Genève va-t-elle devenir payante? C’est la crainte de plusieurs députés de droite suite aux annonces faites en juin du côté français. Christian Monteil, ancien président du département de Haute-Savoie, expliquait en effet que le tronçon de l’autoroute A40 entre Annemasse et Saint-Julien-en-Genevois, actuellement gratuit, serait équipé d’un péage automatique et sans barrière d’ici à deux ou trois ans. Cela fait suite à un renouvellement de concession et à des compensations financières trop élevées.