États-Unis – Des élus républicains traqués après l’insurrection au Capitole Derrick Evans, parlementaire étatique de Virginie-Occidentale, a été inculpé vendredi pour sa participation à l’insurrection à Washington. Le parti de Donald Trump est en plein chaos. Jean-Cosme Delaloye New York

Derrick Evans , un élu étatique républicain de Virginie-Occidentale, à sa sortie d’un tribunal fédéral de son État. Il risque une peine de prison s’il est reconnu coupable d’avoir participé aux émeutes au Capitole le 6 janvier. keystone-sda.ch

Derrick Evans avait pénétré dans le Capitole à Washington mercredi l’air triomphant au cœur d’une foule d’émeutiers pro-Trump. Le jeune élu républicain de Virginie-Occidentale qui s’était filmé en direct sur Facebook ce jour-là et s’était extasié «Derrick Evans est dans le Capitole!» est ressorti hagard vendredi d’un tribunal fédéral de Virginie-Occidentale. Il n’a pas dit un mot sur son inculpation, qui pourrait lui valoir 1 an et demi de prison s’il est reconnu coupable d’avoir participé aux émeutes du 6 janvier au Congrès.

L’acte d’accusation dresse une liste de messages publiés par Derrick Evans sur sa page Facebook dans les jours précédant le rassemblement «sauvage» à Washington. «Battez-vous pour Trump, nous arrivons!» avait notamment prévenu à la fin de décembre l’élu de 35 ans qui avait déjà eu des problèmes avec la justice pour avoir harcelé une employée d’une clinique pratiquant des interruptions de grossesse. «La tempête arrive et il n’y a rien que la gauche puisse faire pour l’empêcher!»