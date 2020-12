Discussions au parlement – Des élus questionnent le comptage des morts Covid Meurt-on du ou avec le Covid? Des élus UDC remettent en question la manière dont les morts liées au Covid sont comptabilisées. Lucie Monnat

La Suisse connaît une nouvelle hausse de la surmortalité depuis fin octobre. AFP

Lundi 7 décembre, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) a annoncé 176 décès en 72 heures. Mais meurt-on du Covid ou avec une infection de la maladie? Plusieurs élus UDC alémaniques ont questionné la manière dont les morts liées au coronavirus sont annoncées par l’OFSP et les médias.

«Le Conseil fédéral estime-t-il que les chiffres fournis sur les morts dues au coronavirus sont biaisés? interroge ainsi le conseiller national Thomas Aeschi (UDC/SZ). Le nombre des décès imputables à des causes ordinaires (comme les maladies cardiovasculaires, le cancer, les accidents, etc.) semble avoir diminué. Est-ce parce qu’on a surestimé les décès attribués au Covid-19, notamment de personnes présentant des comorbidités?» Autrement dit, si une personne est gravement atteinte d’un cancer et également du coronavirus, quelle sera la cause du décès?