Taïwan – Des élus jettent des abats de porc au Parlement Les assouplissements sur les importations de porc venant États-Unis ne passent auprès de certains parlementaires à Taïwan.

Des parlementaires de l’opposition ont jeté vendredi des abats de porc au sein de l’assemblée législative taïwanaise pour protester contre la décision du gouvernement d’assouplir les restrictions sur les importations de cette viande en provenance des États-Unis.

Le Parlement taïwanais, réputé pour être fréquemment le théâtre de scènes d’affrontements chaotiques entre élus des deux côtés de l’échiquier politique, a connu vendredi des échauffourées d’un nouveau type.

Les membres du parti d’opposition Kuomintang (KMT) ont répandu au sol des seaux contenant des abats de porc avant de lancer sur leurs adversaires des intestins, des cœurs, des foies et tout un tas d’autres organes.

Le gouvernement taïwanais a récemment annoncé sa décision d’autoriser, à partir du 1er janvier, les importations de porc américain contenant de la ractopamine. Cet additif, qui contribue à rendre la viande plus maigre, est interdit en Chine et dans l’Union européenne.

Les autorités américaines ont souligné que les importations de porc et de bœuf sont un des principaux obstacles à la signature d’un accord commercial entre Washington et Taïpei. La présidente taïwanaise Tsai Ing-wen et son Parti démocratique progressiste (PDP), qui détient une large majorité au Parlement, espèrent qu’un tel assouplissement permettra d’aboutir à la conclusion de cet accord.

«Pas gaspiller de la nourriture»

Beaucoup de Taïwanais demeurent opposés à ces importations de porc américain et le KMT s’est saisi de la question après une série de revers électoraux. Le week-end dernier, des membres du KMT ont rejoint des dizaines de milliers de personnes qui participaient à un rassemblement syndical annuel et l’opposition à l’importation de cette viande faisait partie des principales revendications.

La puissante industrie nationale du porc de Taïwan redoute également la concurrence des États-Unis.

Avant d’arriver au pouvoir, le DPP a mené une campagne contre la ractopamine et le KMT l’accuse désormais d’hypocrisie. Le parti au pouvoir soutient que cet additif ne constitue pas une menace pour la santé et que l’accord renforcera les liens avec les États-Unis, un partenaire commercial précieux et un allié stratégique contre la Chine.

«Nous sommes désolés de jeter des abats de porc au Parlement, mais c’est pour mettre en lumière la question du porc», a déclaré Lin Wei-chou, un parlementaire de l’opposition à la presse.

Lin Chu-yin, une élue du DPP, a publié des photos des abats lancés sur son compte Facebook. «Le parti d’opposition a le droit de protester, mais il ne devrait pas gaspiller de la nourriture», a-t-elle écrit.

