Inégalités salariales – Des élus de droite veulent amender les mauvais patrons UDC, PLR, Vert’libéraux ou Centre, voici pourquoi ils sont prêts à s’allier à la gauche pour punir les entreprises qui discriminent les femmes. Florent Quiquerez

Lorenz Hess (Centre/BE) a réussi à convaincre des élues tous les partis de le soutenir, dont Christa Markwalder (PLR/BE) à g. et Céline Amaudruz (UDC/GE) à dr. DR

Il y a comme un parfum de révolution sous la Coupole. Au Conseil national, une majorité est sur le point de se créer pour sanctionner les entreprises qui ne respectent pas l’égalité salariale. Impensable il y a encore quelques années, ce projet pourrait voir le jour grâce à une proposition de Lorenz Hess (Centre/BE). Or, à 60 ans, cet ancien vice-président du PBD n’est pas du tout le stéréotype du féministe.

«L’idée m’est venue après le débat sur AVS 21 lors de la session de juin, explique-t-il. Cette réforme prévoit notamment la retraite pour tous à 65 ans. Or plusieurs femmes de mon entourage m’ont rappelé qu’elles étaient moins payées que leurs collègues masculins. Certaines me l’ont même prouvé noir sur blanc, dont une qui travaille dans l’administration. Je me suis dit: ça suffit, il faut agir. Si on veut pouvoir avancer sur le dossier des retraites, il faut régler ce problème.»