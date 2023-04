Enseignement à Genève – Des élèves du Cycle de Budé font la une Ces jeunes de 12 à 15 ans, qui sont dans une classe intégrée, confectionnent un journal de A à Z dans le cadre du programme de français. Rencontre en plein travail. Xavier Lafargue

Les élèves de la classe intégrée Budé Salève posent pour la traditionnelle photo de groupe, en compagnie d’une partie de l’équipe pédago-éducative. Au mur, le canevas des pages du futur journal… LUCIEN FORTUNATI

«Le mardi 28 mars, on a interviewé Zep, confie Renato. On a tout enregistré, et maintenant on note ses réponses sur l’ordinateur. Comme des vrais journalistes!» Dans une salle de Cycle d’orientation de Budé, l’ambiance est studieuse. L’application et surtout l’enthousiasme se lisent sur tous les visages.