Enseignement – Des élèves devront se lever plus tôt à cause du cours de gym Dans certains cycles bondés, l’école commencera à 7 h 40 pour que la troisième heure de sport – une obligation fédérale – soit enfin instaurée. Aurélie Toninato

Les cours de gym pourront avoir lieu durant les heures dites «marginales», soit avant et après les horaires «normaux», entre midi et 13 h 30 environ, et entre 16 h et 17 h. KEYSTONE

Alors que la rentrée scolaire approche – lundi 21 août –, certains élèves ont eu la surprise d’apprendre qu’ils pourront avoir cours à 7 h 40. C’est notamment le cas au Cycle d’orientation des Coudriers, où l’école commencera 50 minutes plus tôt que l’an passé. En réalité, explique Pierre-Antoine Preti, chargé de communication du Département de l’instruction publique (DIP), «seul le cours de gym pourra commencer à cet horaire-là. Comme d’autres cycles, le bâtiment des Coudriers est sous pression d’un effectif d’élèves grandissant. La pression s’est notamment accrue sur l’occupation des salles de gym du fait de l’introduction de la troisième heure d’éducation physique pour la totalité des élèves du cycle (ndlr: une exigence fédérale).»

Ainsi, ajoute-t-il, pour satisfaire à cette obligation, il faut donc désormais parfois donner les cours de gym durant les heures dites «marginales», les P0, P5, P6, P10, qui ont lieu avant et après les horaires «normaux», soit avant 8 h, entre midi et 13 h 30 environ, et entre 16 h et 17 h.

Jusqu’à présent, ces heures marginales n’étaient utilisées que pour des cours d’appui ou facultatifs, des rattrapages d’épreuves, des retenues, etc. C’est la première fois «de manière formelle et officielle qu’elles seront parfois intégrées dans l’horaire des élèves, notamment pour les cours de gym», indique encore le chargé de communication. Cette mesure est également utilisée dans d’autres établissements, en fonction des capacités d’accueil des bâtiments.

L’introduction de ce cours matinal interroge une mère de deux élèves concernés qui ont découvert ce changement sur les réseaux sociaux. «Sur la forme, sous réserve qu’une lettre ait été envoyée pendant nos vacances à notre domicile, je trouve étrange d’apprendre ce changement d’horaire par la bande, sans plus d’explications.» Sur le fond ensuite, «alors qu’on sait que les adolescents ont besoin de dormir le matin, on leur demande de se lever 50 minutes plus tôt? Qui va bénéficier de cette décision?»

Manque de sommeil chez les ados

La question des rythmes scolaires et de la santé des élèves est un débat récurrent et certains spécialistes appellent à un décalage des horaires. Une étude de la Faculté des sciences de la société de l’Université de Genève (UNIGE), publiée en 2019 et intitulée «Sommeil des adolescents et rythmes scolaires», cite l’Académie Américaine de Pédiatrie, qui voit le report du début des cours, à 8 h 30 au plus tôt, «comme une mesure préventive efficace contre le manque de sommeil, face auquel les adolescents sont particulièrement vulnérables».

Les chercheurs de l’UNIGE ajoutent que «la puberté entraîne des changements biologiques qui affectent le rythme circadien. Ce décalage physiologique temporaire s’observe notamment dans la sécrétion de mélatonine, l’hormone qui régule les rythmes chronobiologiques. Durant l’adolescence, les individus peinent ainsi à s’endormir à la même heure que leurs frères et sœurs plus jeunes, et le réveil leur est plus pénible.»

L’horaire scolaire avait été décalé durant le Covid: en 2020, les cours débutaient 30 à 45 minutes plus tard pour limiter l’affluence dans les transports publics. Les minutes perdues étaient alors rattrapées en raccourcissant la pause de midi, en terminant un peu plus tard la journée ou en supprimant la pause de quinze minutes de l’après-midi.



«Comme d’autres cycles, le bâtiment des Coudriers est sous pression d’un effectif d’élèves grandissant. La pression s’est notamment accrue sur l’occupation des salles de gym du fait de l’introduction de la troisième heure d’éducation physique pour la totalité des élèves du cycle» Pierre-Antoine Preti, chargé de communication du DIP

Aurélie Toninato est journaliste à la rubrique genevoise depuis 2010 et diplômée de l'Académie du journalisme et des médias (AJM). Après avoir notamment couvert le domaine de l'Education, elle est désormais en charge de la Santé, en particulier du Covid. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.