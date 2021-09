Solution – Des écorceurs amateurs rendent leur habitat plus durable La coopérative La Bistoquette utilise des troncs genevois qu’elle prépare elle-même pour ses balcons. Aurélie Toninato

Des vrombissements s’entendent derrière les feuillages. Quelques mètres plus loin, le bruit devient assourdissant. Des jeunes et des plus vieux, écorceuse en main – machine à quatre lames – et tenue de protection sur le dos, s’échinent à arracher les écorces et les aubiers – partie tendre – de troncs longs de 3 mètres. Des gerbes de copeaux, dont certains lancés à grande vitesse, fusent comme des projectiles qu’il vaut mieux esquiver. Le travail de mise à nu est fastidieux, il faut une journée à un écorceur pour «peler» deux troncs. Ces écorceurs amateurs font partie de la coopérative d’habitation La Bistoquette, qui va réaliser une centaine de logements à la Chapelle-Les Sciers à Plan-les-Ouates d’ici à 2024. Le projet: utiliser des troncs des forêts genevoises pour servir de piliers porteurs des balcons.