Ce jeu vidéo te fait économiser de l’argent

Du 21 octobre au 3 novembre, l’energyday te propose de tester le jeu en ligne Energy Hero.

Grâce à ce jeu d’adresse gratuit, tu as au bout des doigts jusqu’à 30’000 francs de prix qui t’attendent. Bien sûr, Energy Hero s’adresse aussi aux maladroits ! Ainsi pourront-ils participer à un grand tirage au sort pour gagner un e-bike Stromer ST2 d’une valeur de CHF 7'000.-!

L’energyday19 est la journée nationale des économies d’énergie domestiques – c’est-à-dire les économies possibles chez soi. À chaque passage à l’heure d’hiver depuis 2006, les partenaires nationaux de l’energyday se rassemblent toujours nombreux derrière l’agence-énergie-appareil électriques (eae) et le programme SuisseEnergie pour sensibiliser la population à leur consommation d’énergie et offrir des rabais exceptionnels sur tous les produits électriques et électroniques énergétiquement efficaces. Tu fais ainsi des économies à l’achat qui te permettront par la suite des économies d’énergie.