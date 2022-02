Trajets scolaires – Des écoliers tracés au moyen de GPS dans leur peluche Afin d’améliorer la sécurité sur le chemin de l’école, la Ville de Kriens (LU) envisage d’équiper de jeunes enfants de balises. Un non-sens, selon le géographe Pierre Dessemontet. Ivan Radja

L’idée de ne fait pas l’unanimité bien qu’elle permettrait d’assurer la sécurité des enfants. KEYSTONE/PHOTONONSTOP/Catherine DELAHAYE)

Le parcours de la maison à l’école peut être semé d’embûches et de dangers liés à la circulation routière. Pour assurer la sécurité des élèves, la Commune de Kriens souhaite dresser la carte des trajets empruntés par les plus petits, de mesurer les temps de déplacements et de prendre en compte les éventuels détours.