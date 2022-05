La cheffe de la diplomatie allemande a demandé mardi à son homologue chinois des «éclaircissements» après des révélations sur la répression visant la minorité musulmane des Ouïghours.

Un consortium de médias étrangers a publié plus tôt dans la journée une série de documents censés provenir du piratage d’ordinateurs de la police de la province du Xinjiang, où Pékin est accusé de mener une répression féroce contre les musulmans ouïghours.

«La ministre des Affaires étrangères a évoqué les rapports choquants et les nouveaux documents sur les graves violations des droits de l’homme au Xinjiang et a exigé des éclaircissements sur ces accusations», a indiqué le ministère des Affaires étrangères après un entretien par visioconférence entre Annalena Baerbock et son homologue chinois Wang Yi.