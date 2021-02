Solution – Des dons «suspendus» pour aider les précarisés Une mère et sa fille ont lancé un système de bons solidaires. Le Grand-Saconnex est intéressé. Aurélie Toninato

Clémence et Laure Oriol ont créé l’association Suspend-us l’an passé. DR

On connaissait déjà le café «suspendu». Soit cette initiative solidaire qui consiste à payer pour deux cafés, à n’en consommer qu’un et à laisser gratuitement l’autre pour un inconnu dans le besoin. Désormais, le principe du suspendu s’étend même à une prestation chez un ophtalmologue ou un dentiste! L’association Suspend-us a été lancée par deux Vaudoises, Laure et Clémence Oriol, qui sont mère et fille. Elles expliquent qu’«historiquement, les cafés suspendus – «caffè sospeso» – étaient offerts par les habitants de Naples aux soldats durant la Seconde Guerre mondiale. Le ticket de caisse étant suspendu au comptoir, le soldat pouvait entrer se réchauffer et boire un café. Nous avons voulu élargir, en offrant un petit plus sur des prestations que certains ne peuvent normalement pas se permettre.»