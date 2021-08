Nigeria – Des dizaines d’élèves kidnappés ont été libérés, six morts en captivité Des dizaines d’élèves d’un séminaire islamique de l’ouest du Nigeria, enlevés il y a près de trois mois et dont six sont morts en captivité, ont été libérés, a annoncé jeudi le directeur de l’école.

Image d’archive AFP

Le 30 mai, environ 200 hommes lourdement armés avaient envahi la ville de Tegina, dans l’État de Niger (ouest), et kidnappé 136 élèves de l’école privée musulmane Salihu Tanko. Depuis décembre, le Nigeria a subi une série d’enlèvements de masse dans des écoles et des universités.

Six des élèves de Tegina sont morts en captivité, et 15 autres avaient réussi à fuir en juin, selon la direction de l’école.

«Les élèves ont tous été libérés. Nous sommes en train de les ramener chez eux», a déclaré le proviseur Abubakar Alhassan à l’AFP par téléphone. «Je ne peux pas vous donner un nombre exact maintenant. Nous devrons les examiner une fois rentrés chez nous. Mais aucun des élèves n’est en captivité». Il n’a pas fourni de détails sur la libération des élèves.

Un parent, Fati Abdullahi, dans la fille de 18 ans et le garçon de 15 ans figuraient parmi les élèves enlevés, a confirmé que ses enfants étaient libres.

«Bandits»

Le nord-ouest et le centre du Nigeria connaissent une hausse des attaques, pillages et enlèvements de masse menés par des gangs criminels qualifiés localement de «bandits». Mais cette année, les gangs ont commencé à prendre pour cible des écoliers et des étudiants pour en obtenir des rançons.

Des bandits qui avaient enlevé début juillet une centaine d’élèves d’un lycée baptiste dans l’État de Kaduna (nord-ouest) ont ainsi libéré 15 de leurs prisonniers après avoir obtenu une rançon, avait annoncé dimanche un représentant des familles.

Environ un millier d’écoliers et étudiants ont été enlevés depuis décembre, lorsque les gangs ont commencé à s’en prendre aux établissements scolaires. La plupart ont été relâchés après des négociations, mais des centaines restent prisonniers dans des camps cachés dans des forêts.

AFP

Vous avez trouvé une erreur?Rapporter maintenant.