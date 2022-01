Crise au Kazakhstan – Des «dizaines» de manifestants ont été tués par la police La hausse des prix du gaz a agité depuis dimanche le pays, qui est secoué de violentes émeutes. L’état d’urgence est décrété.

Les manifestants tués par la police auraient tenté de s’emparer de bâtiments administratifs. AFP/Alexander Bogdanov

Des «dizaines» de manifestants ont été tués par la police dans la nuit de mercredi à jeudi alors qu’ils tentaient de s’emparer de bâtiments administratifs au Kazakhstan, a annoncé la police du pays. La Russie et ses alliés ont envoyé «une force de maintien de la paix»

À ce sujet: Kazakhstan La crise pousse le président kazakh à limoger son gouvernement Émeutes Moscou et ses alliés viennent en aide au Kazakhstan «La nuit dernière, les forces extrémistes ont tenté de prendre d’assaut les bâtiments administratifs, le département de la police de la ville d’Almaty, ainsi que les départements locaux et les commissariats de police.

Des dizaines d’assaillants ont été éliminés et leurs identités sont en cours d’identification», a déclaré le porte-parole de la police Saltanat Azirbek, cité par les agences Interfax-Kazakhstan, TASS et Ria Novosti.

Plusieurs émeutes

«Plus de mille personnes ont été blessées à la suite des émeutes dans différentes régions du Kazakhstan, près de 400 d’entre elles ont été hospitalisées et 62 personnes sont en soins intensifs», a ensuite indiqué le vice-ministre Ajar Guiniat à l’antenne de la chaîne Khabar-24 et cité par les agences Interfax et TASS.

Selon les autorités locales, au moins douze membres des forces de sécurité ont été tués et 353 blessés. «Le corps de l’un d’entre eux a été retrouvé avec la tête coupée», a affirmé la chaîne Khabar-24, citée par les agences TASS, Interfax-Kazakhstan et Ria Novosti.

Opération «antiterroriste» en cours

Selon Saltanat Azirbek, une opération «antiterroriste» est en cours dans l’un des quartiers d’Almaty, la capitale économique de ce pays d’Asie centrale, où les émeutes ont été les plus violentes.

Les images diffusées dans les médias et sur les réseaux sociaux ont montré des magasins pillés et certains bâtiments administratifs investis et incendiés à Almaty, tandis que des tirs d’arme automatique pouvaient être entendus.

Moscou envoie des troupes

La Russie et ses alliés ont annoncé dans ce contexte l’envoi du premier contingent de forces «de maintien de la paix» au Kazakhstan, comme l’a demandé l’ex-république soviétique secouée par des émeutes chaotiques qui ont démarré comme un mouvement de colère en province dû à la hausse des prix du gaz.

«Une force collective de maintien de la paix de l’Organisation du traité de sécurité collective (OTSC) a été envoyée au Kazakhstan pour une période limitée afin de stabiliser et de normaliser la situation», a indiqué cette alliance militaire dans un communiqué diffusé sur Telegram par la porte-parole de la diplomatie russe, Maria Zakharova.

ATS

