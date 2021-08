Santé et précarité menstruelle - Des distributeurs de protections hygiéniques gratuites à travers Genève

Plusieurs communes ont récemment voté des motions proposant d'offrir des protections intimes. A commencer par Meyrin et le Grand-Saconnex qui, en avril, on voté la distribution de serviettes et tampons dans les toilettes de leurs bâtiments communaux.

Carouge a accepté au printemps une motion sur des protections périodiques gratuites et en libre accès au sein des écoles primaires de la commune.

A Confignon, la motion «Règle, Confignon ne s'en tamponne plus» a reçu, en mai, un bon accueil et a été renvoyé en commission sociale, sport, santé et vie associative (CSSV) pour discussion et analyse.

