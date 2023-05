Santé genevoise – Des «directives anticipées» pour mieux gérer les crises psychiques Le service de psychiatrie des HUG propose un nouvel outil aux patients fréquemment hospitalisés pour limiter les rechutes et les rendre acteurs de leurs soins. Aurélie Toninato

Hôpital de Belle-Idée. Le Plan de crise conjoint permet d’établir une sorte de contrat entre le patient, la famille et les soignants pour mieux établir ce que le premier accepte comme soins en cas de crise psychique. PASCAL FRAUTSCHI

En 2022, il y a eu 2’813 hospitalisations au Département de psychiatrie des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG) en raison de troubles psychiques et de problèmes d’addiction, certaines personnes enchaînant parfois plusieurs séjours. Afin de limiter les rechutes et les hospitalisations, et de permettre au patient d’être acteur de ses soins, le Service de psychiatrie adulte et d’addictologie forme ses équipes à l’utilisation d’un nouvel outil thérapeutique: le Plan de crise conjoint (PCC), l’équivalent de directives anticipées pour la psychiatrie.