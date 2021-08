Genève – Des directeurs d’EMS gonflent leur salaire sans l’aval de l’Etat Après les régies publiques… les établissements médico-sociaux se placent à leur tour hors cadre financier. Devant le fait accompli, le Conseil d’État sévit. Laurence Bezaguet Grobet

Le Département de la sécurité, de la population et de la santé a diminué le prix de pension de certains EMS. PIERRE ABENSUR

La «Tribune de Genève» a appris que le Département de la sécurité, de la population et de la santé (DSPS) avait diminué le prix de pension de certains EMS. La raison de cette sanction? «Le salaire d’une vingtaine de directeur·trices a été augmenté sans notre aval, explique Mauro Poggia, patron du DSPS. Ce secteur est certes indépendant, mais il est soutenu financièrement par l’État et ne peut donc pas faire ce qu’il veut! Les EMS doivent nous rendre des comptes.»

Or, les associations faîtières du secteur ont décidé unilatéralement, contre l’avis du DSPS, de modifier leur règlement des directrices et directeurs, pour porter la classe de fonction maximale au niveau 28 (contre 26 jusqu’alors), précise Mauro Poggia, avant de motiver les représailles: «Pour ne pas prendre à sa charge ces hausses salariales indues et ne pas faire porter cette charge supplémentaire aux résidents ou aux prestations complémentaires, le département diminuera le prix de pension des EMS concernés, selon les dispositions de l’article 20 LGEPA.»