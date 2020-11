Situation extraordinaire – Des différentes manières de prendre congé Si le message qu’adressent les théâtres à leurs spectateurs est le même quant au fond, la forme, elle, varie. Florilège d’au revoir. Katia Berger

Depuis lundi, nos planches ne portent plus les saluts des comédiens, comme sur cette photo ancienne. Ce sont les théâtres qui ont tiré leur révérence contrainte et provisoire. Yale Joel/The LIFE Picture Collection via Getty Images

«Je suis venu te dire que je m’en vais», chantait un Gainsbourg assumant parfaitement l’uppercut de la franchise. «You can’t say we never tried», se tortillait un Jagger moins intrépide pour se justifier auprès d’Angie. Quand sonne l’heure de la séparation, le plus dur n’est pas toujours de la subir, mais de la signifier. Celle qu’ont communiquée les théâtres cette semaine, suite à l’adoption de mesures sanitaires renforcées, n’était certes pas de leur fait. Cette rupture, personne ne l’a voulue, tous la savent contrainte, tous l’espèrent temporaire. Néanmoins, pour l’annoncer, on note que les styles divergent.

On précisera que ce tour d’horizon se garde bien de coter la qualité des messages diffusés sur les sites, les réseaux sociaux ou via les newsletters. Ou de prétendre expliquer le choix d’une tournure télégraphique ici, emphatique ailleurs. Et encore moins d’insinuer que l’action des théâtres se limite à la publication de bans: les directeurs s’expriment amplement par ailleurs, et les équipes au complet travaillent à trouver des alternatives au silence forcé. On souhaite plutôt illustrer ce constat somme toute banal: qu’il en va des scènes comme des visages, même masqués. Chacun le sien, chacun sa voix propre, chacun, au fond, sa personnalité. Galerie de portraits, donc.

L’info et le commentaire

Par ordre croissant d’émotivité, commençons par les laconiques. Le Poche, dont l’Ensemble continue de répéter, tire sèchement le rideau de fer en signalant sans plus de commentaire sa «fermeture jusqu’au 30 novembre». Pas beaucoup plus de gras à sucer du côté du Grütli, que sa mission centralisatrice engage accessoirement à renvoyer au communiqué d’une nouvelle association de défense des intérêts des compagnies indépendantes, TIGRE. Si Jean Liermier mobilise volontiers l’opinion publique en s’exprimant dans les médias, sur internet, il «repousse» succinctement «au 10 novembre l’ouverture de la billetterie» pour le prochain spectacle à l’affiche du Carouge.

Juste après viennent les scrupuleux. Ceux qui détaillent les suspensions et éventuels ajournements. Comme Saint-Gervais, qui frappe le déroulé de sa programmation d’un «annulé» en lettres capitales, le TU (Théâtre de l’Usine), qui utilise une typographie macabre assortie à Halloween, la Comédie qui rappelle ses rendez-vous de décembre, ou l’ADC (Association pour la danse contemporaine) qui promet des reports. Le TMG (Théâtre des Marionnettes de Genève), lui, éclaire sur les modalités de remboursement, tandis qu’une pointe d’ironie accompagne le retrait de son programme par l’Alchimic d’une «Poésie de l’échec». Petite fioriture du côté du TFM (Théâtre Forum Meyrin), qui diffuse une photo de son patio jonché de chrysanthèmes, avec cette inscription barrée: «Je suis celui qui attend…»

La page 2020: celle qu’on a écrite malgré soi, humbles parce qu’écrasés par plus grand que soi, bien plus grand.» Fabrice Melquiot, directeur du Théâtre Am Stram Gram

Le soutien et le don

Une minorité se montre un brin plus diserte. Dans le bulletin d’information qu’il envoie à ses fidèles, le Loup remercie artistes, collaborateurs et publics, non sans exhorter les autorités fédérales et cantonales à soutenir la culture frappée par la crise. Sur les hauts de Cologny, le Crève-Cœur rappelle qu’aucun cas de Covid n’a été rapporté suite aux dernières représentations, et qu’un don de la part de ses aficionados ne serait pas de trop.

L’inspiration souffle surtout depuis le Galpon, jamais en reste d’une déclaration enflammée, et d’Am Stram Gram, dont nul n’ignore la veine littéraire du directeur Fabrice Melquiot, en poste jusqu’à la fin de la saison. «C’est dur, c’est triste d’être coupés de vous», déplore le premier à qui veut l’entendre. Et de donner la parole à Dionysos, protagoniste des «Bacchantes» que le Studio d’Action théâtrale de Gabriel Alvarez monte en ce moment: «Toucher vos ganglions qui ne dissimulent que les symptômes d’une société malade, vulnérable… ô pauvres de vous, danseuses sur cette corde raide de tout temps!» Avant de conclure en fêtant «les esprits de la promiscuité avec lesquels nous pouvons baiser, boire, manger»… Tandis que chez Melquiot, enfin, c’est la poésie qu’on charge d’éloquence: «Si nos rencontres se sont suspendues, nous continuons d’écrire le livre de nos mains et de nos regards. À l’instant. Tout à l’heure. Aujourd’hui. Demain. (…) La page 2020: celle qu’on a écrite malgré soi, humbles parce qu’écrasés par plus grand que soi, bien plus grand. (…) Avec une folle envie de s’amouracher à nouveau du théâtre, des étreintes franches, des rires à visage découvert, des poignées de mains, des baisers.»