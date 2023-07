Politique – Des députés genevois font pression sur le Vietnam Onze députés demandent à être reçus par l’ambassade du Vietnam pour évoquer le sort de villageois condamnés par les autorités. Marc Bretton

Onze députés au Grand Conseil ont adressé fin mai un courrier à l’ambassade du Vietnam à Berne. Signé notamment par Alexandre de Senarclens (PLR) et Sébastien Desfayes (Le Centre), il réclame un entretien à l’ambassadeur.

«Nous sommes vivement préoccupés par la question des prisonniers politiques et de conscience et, en particulier, en raison de sa gravité, le cas de la famille Trinh», écrivent les élus. «Cette dernière a fait l’objet d’une pétition du Comité Suisse Vietnam (Cosunam) envoyée le 30 décembre dernier aux plus hautes autorités de votre pays. Elle appelle au respect et à l’application des droits humains attachés à la personne en matière juridique ainsi qu’à la garantie de leur intégrité physique.»

Le cas de la famille Trihn est lié à un conflit dans le village de Dong Tam au sud du Vietnam opposant les autorités et les villageois. Ceux-ci refusent de vendre un terrain cultivé «à la société Viettel, le plus grand groupe de télécommunications du Vietnam, lié à l’armée». La situation a débouché sur des affrontements.

Le 5 mai 2021, des villageois, «Trinh Ba Tu et Can Thi Theu, ont été condamnés à mort, accusés d’avoir causé la mort de policiers qui ont assassiné leur père. Trinh Ba Phuong a été condamné à 10 ans d’emprisonnement et 5 ans de probation le 15 décembre 2021 par un tribunal populaire de Hanoï. Les trois sont soumis à un régime de violences et de torture», assure le député Alexandre de Senarclens. Récemment, le président du Conseil national, Martin Candinas, était reçu en grande pompe par les autorités vietnamiennes, à l’occasion d’un voyage officiel dans le pays.



