Avoirs russes saisis – Des députés étrangers font pression sur la Suisse Les États-Unis, le Royaume-Uni ou l’Europe s’inquiètent de voir de colossales sommes d’argent, aujourd’hui gelées en Suisse, restituées à la Russie.

1 / 1 Le secrétaire d’État américain Antony Blinken a envoyé une lettre au Département fédéral des affaires étrangères pour lui partager son inquiétude quant aux avoirs russes saisis en Suisse. AFP/Brendan Smialowski

Un sénateur américain et des députés britanniques s’inquiètent à leur tour de ce que la Suisse puisse restituer des avoirs russes gelés à des proches du Kremlin. À l’instar de leurs homologues européens, ils demandent à faire pression auprès de Berne, révèle la RTS.

«Le Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) est informé des lettres que des parlementaires américains, britanniques et européens ont adressées respectivement au Secrétaire d’État américain A. Blinken, au Ministre britannique des affaires étrangères J. Cleverly et au Haut Représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité J. Borrell», confirme samedi le DFAE à Keystone-ATS.

Les lettres en question portent sur les fonds russes bloqués en Suisse au début des années 2010 dans le cadre de l’affaire Magnitsky. Selon les informations du 19 h 30 de vendredi, le Tribunal pénal fédéral (TPF) a récemment décidé que des fonds pouvaient être renvoyés en Russie. La décision, encore ouverte, fait l’objet d’un recours.

«La Suisse a repris les sanctions de l’Union européenne contre la Russie, mais aucune des trois personnes mentionnées dans les lettres des parlementaires – Vladlen Stepanov, Dmitry Kluyev, Denis Katsyv – ne figure sur la liste actuelle des personnes sanctionnées par l’UE», précise le DFAE. «Par conséquent, elles ne sont pas soumises à un gel des avoirs en vertu du droit suisse sur les sanctions internationales.»

ATS

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.