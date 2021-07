Musée d’art et d’histoire – Des défraiements jugés «faramineux» Le MAH est dans la tourmente. Tensions et divergences de vues secouent l’institution dans les pas du nouveau directeur, Marc-Olivier Wahler. La Cour des comptes s’en mêle. Pascale Zimmermann Corpataux

L'exposition «Marcher sur l'eau» a été mise en scène par l'artiste autrichienne Jakob Lena Knebl. SALVATORE DI NOLFI/KEYSTONE

La première exposition sous la houlette du nouveau directeur du Musée d’art et d’histoire, «Marcher sur l’eau», a fermé ses portes le 27 juin. Marc-Olivier Wahler prépare déjà la suivante. Pour 2022, il a donné carte blanche à Jean-Hubert Martin, historien de l’art et commissaire d’exposition français de forte notoriété, qui a sélectionné 700 pièces dans les collections du MAH.

Avec Jean-Hubert Martin, on lève un autre lièvre dans les pas du directeur. L’historien de l’art français sera payé 100’000 euros pour son commissariat. Après un bref coup de sonde, la somme est qualifiée par des spécialistes du milieu muséal de «faramineuse et probablement jamais atteinte en Suisse». Jakob Lena Knebl, elle, n’a été défrayée «que» de 62’000 francs pour «Marcher sur l’eau». Là encore, on est nettement au-dessus des standards helvétiques.