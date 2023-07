CHRIS BLASER

Carouge, 30 juin

Je suis profondément consterné par les récentes décisions prises par notre nouveau maire, Alfonso Gomez. En effet, il a décrété une interdiction totale de consommer de la viande lors des festivités du 1er août au parc des Bastions. Cette mesure est non seulement injuste et méprisante envers nos artisans bouchers-charcutiers locaux, mais elle témoigne également d’un manque total de respect envers nos paysans genevois.

Il est inacceptable qu’un seul homme puisse prendre ce genre de décision arbitraire à la manière d’un dictateur dans notre pays. Quels seront ses prochains caprices? Quelles autres interdictions ou directives absurdes allons-nous subir sous son règne?

De plus, j’ai appris avec stupéfaction que M. Gomez souhaite également interdire toute utilisation festive des parcs genevois. Par exemple, le marché de Noël se tiendra désormais sur les quais du Mont-Blanc près du lac Léman, un lieu déserté par les Genevois et les touristes durant le mois de décembre… C’est tout simplement incompréhensible!

Prenons l’exemple du Street Food Festival, qui avait autrefois lieu dans un parc avec un concept clair: acheter et manger assis dans l’herbe. Aujourd’hui, nous sommes contraints d’acheter notre nourriture sur la plaine de Plainpalais pour ensuite manger sur le gore, nos assiettes remplies de sable emporté par le vent! Cette situation détruit complètement l’expérience gastronomique offerte auparavant.

En revanche, lors de la Gay Pride, qui s’est déroulée aux Bastions, il était autorisé de consommer des alcools forts dans des verres en plastique. De plus, l’éclairage était insuffisant et les câbles jonchaient le sol, ce qui représentait un véritable danger pour chacun d’entre nous. Mais comme les partis politiques et les associations étaient présentes, aucune interdiction n’a été mise en place.

Ainsi donc, si nous voulons simplement profiter d’un repas à base de viande sans avoir honte ou craindre la répression du maire actuel, notre seule option est désormais de prendre un avion pour la Galice – une région mondialement reconnue pour sa viande exceptionnelle.

Nous ne pouvons pas rester silencieux face à ces décisions absurdes et injustes.

Marco Gru

