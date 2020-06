Performances en direct – Des danseurs genevois offrent leurs évolutions en ligne Près de 70 artistes donnent virtuellement rendez-vous aux amateurs genevois de danse ce week-end. En tout, huit heures de vidéos et des performances en direct ce samedi. Daniel Klopfenstein

DR

Huit heures de vidéos, découpées en cinq programmes diffusés vendredi, samedi et dimanche à des horaires différents, et des performances live samedi de 18h à 21h, tel sera le menu de la scène danse virtuelle que les amateurs pourront découvrir en ligne ce week-end. Cette offre doit permettre aux associations, compagnies, collectifs, danseurs, et chorégraphes de Genève de partager leur travail avec un public des plus larges possible, expliquent les Rencontres Professionnelles (RP) Danses – Genève dans un communiqué.

En janvier dernier, la Scène danse 2020 de la Fête de la musique avait été annulée en raison du

déménagement de l’Association pour la danse contemporaine (ADC) à la Place Sturm, initialement prévu en mai-juin de la même année. Afin de pallier cette annulation, un groupe de travail constitué de danseurs, chorégraphes et administrateurs de compagnies, coordonné par les RP, s’est constitué pour proposer une scène alternative les 19, 20 et 21 juin 2020, scène devenue entre-temps virtuelle à cause du Covid-19.

Les compagnies professionnelles émergentes ou confirmées ainsi que les écoles (pré)professionnelles veulent saisir l’opportunité de présenter leur travail à un public large et diversifié, dans un esprit de décloisonnement et de partage. Ainsi, le samedi 20 juin 2020, entre 18h et 21h, lors des performances en direct, le public aura la possibilité d’échanger avec les artistes par téléphone et sur Facebook.