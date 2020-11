Financement de la guerre – Des crédits accordés à des entreprises d’armes font débat Selon une étude, UBS et Credit Suisse ont accordé pour 4 milliards de francs de crédits à l’industrie d’armement entre 2018 et 2020. Légal, mais controversé. Patrick Monay

Campagne Une affiche concernant l’initiative populaire «Pour une interdiction du financement des producteurs de matériel de guerre» caviardée à la gare Genève-Sécheron, mercredi 11 novembre. Le sort de ce texte porté par le Groupe pour une Suisse sans armée sera scellé ce dimanche. KEYSTONE

La Suisse neutre ne finance pas la production d’armes interdites, par exemple les armes nucléaires ou à sous-munitions. C’est ce que dit la loi fédérale sur le matériel de guerre. C’est aussi l’un des arguments des opposants à l’initiative populaire lancée par le Groupe pour une Suisse sans armée (GSsA) et les Jeunes Verts, soumise au vote le 29 novembre: selon eux, il n’est pas nécessaire d’aller plus loin et d’interdire à la Banque nationale, à l’AVS/AI ou encore aux caisses de pensions d’investir dans l’armement. La loi actuelle suffit.

Dans un e-mail de campagne adressé récemment aux démocrates-chrétiens, la conseillère nationale Christine Bulliard-Marbach (PDC/FR) le souligne: «Je dis non à initiative parce que la Suisse interdit déjà à l’heure actuelle le financement direct de matériel de guerre interdit.»

Un financement direct à hauteur de 4 milliards

Dans les faits, l’application de la loi fédérale est très nuancée. Une étude réalisée par le cabinet néerlandais indépendant Profundo, sur mandat du GSsA, lève un coin du voile. Ses auteurs ont analysé les rapports d’activité de 43 entreprises d’armement parmi les plus importantes au monde, ainsi que les données de l’agence financière Bloomberg et des banques suisses.

Ils estiment qu’entre janvier 2018 et septembre 2020, UBS et Credit Suisse ont accordé environ 4 milliards de francs de crédits à six entreprises d’armement, dont trois produisent notamment des armes nucléaires et une des armes à sous-munitions. Dans le détail, Credit Suisse aurait accordé des crédits à hauteur de 3,4 milliards de francs et UBS pour 572 millions de francs.

«Nous avons des processus et des instructions internes clairs pour assurer le respect de la loi suisse sur le matériel de guerre.» Un porte-parole de Credit Suisse

Comment les deux grandes banques s’assurent-elles d’être en conformité avec la loi? «Credit Suisse ne finance pas le développement, la fabrication ou l’achat d’armes nucléaires, assure un porte-parole de l’établissement. Nous avons des processus et des instructions internes clairs pour assurer le respect de la loi suisse sur le matériel de guerre.» Cela sous-entend que la banque a signé des clauses d’exclusion avec les entreprises financées, afin d’éviter que l’argent prêté ne serve à développer ou fabriquer des armes interdites.

Zurich La Paradeplatz, où se trouvent les quartiers généraux des géants UBS et Credit Suisse. Les deux grandes banques affirment qu’elles respectent scrupuleusement la loi en matière de financement de matériel de guerre. KEYSTONE

De son côté, UBS répond qu’elle ne finance «ni directement, ni indirectement le développement, la fabrication ou l’achat d’armes controversées par des entreprises qui violent la loi fédérale sur le matériel de guerre». UBS considère par ailleurs que «l’approche adoptée par l’étude est très discutable, car elle exige que les établissements financiers ne financent pas des entreprises aussi importantes que Boeing et Airbus, qui ont avant tout des activités civiles et qui ont un intérêt économique civil».

Civil ou militaire? Le point de fracture

C’est bien là le profond point de fracture qui sépare les partisans et les opposants à l’initiative dans cette campagne. Dans le monde, les poids lourds de l’armement ont la plupart du temps aussi des activités civiles. C’est le cas de deux entreprises emblématiques: Boeing et Airbus.

Face au parlement, le conseiller fédéral Guy Parmelin l’a plusieurs fois répété: À ses yeux, «l’interdiction de financement existante n’a précisément pas pour but d’interdire sans discernement tout investissement dans un conglomérat tel Airbus». Par le même raisonnement, le ministre de l’Économie s’oppose au texte du GSsA: «Si vous appliquiez strictement l’initiative, il est clair qu’on ne pourrait plus investir dans ces secteurs, car je pars du principe qu’il ne serait pas possible de contrôler le dernier investissement jusqu’au bout.»

«Il suffit d’avoir certaines clauses d’exclusion pour être en conformité avec la loi. C’est difficile de prétendre que c’est suffisant!» Thomas Bruchez, secrétaire du Groupe pour une Suisse sans armée

Pour les initiants, au contraire, le fait que des acteurs financiers suisses puissent investir dans des entreprises qui produisent des armes prohibées prouve que la loi actuelle est trop faible. «On nous dit dans cette campagne que le financement des armes prohibées est interdit en Suisse. Mais l’étude de Profundo montre que cette interdiction est extrêmement fine, estime Thomas Bruchez, secrétaire du GSsA. Il suffit aux acteurs financiers d’avoir certaines clauses d’exclusion pour être en conformité avec la loi. C’est difficile de prétendre que c’est suffisant.»

Iran Un tir de missile en septembre 2009, à 130 km au sud de Téhéran. KEYSTONE/AP Photo/Mehr News Agency, Raouf Mohseni

Les initiants sont au moins d’accord avec Guy Parmelin sur un point: on ne peut pas tracer les flux financiers jusqu’au dernier centime. Mais ils en font un argument en faveur de leur initiative. «On peut dire artificiellement que le financement octroyé par des acteurs suisses ne sert qu’à la production d’armes conventionnelles. Mais à la fin, on se retrouve à financer des entreprises qui déploient une partie de leurs activités dans le commerce d’armes prohibées, constate Thomas Bruchez. C’est un tout.»