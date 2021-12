Salaires rabotés à Noël – Des coursiers ont perdu la moitié, ou plus, de leur salaire en décembre

Des salaires rabotés de moitié, voire plus. Voilà le cadeau de Noël que la société Just Eat Takeaway a fait à certains de ses coursiers, à la veille des Fêtes. L’entreprise de livraison de repas à domicile, après avoir payé les vacances à double pendant la majeure partie de l’année, a voulu se rattraper sur les derniers mois, au grand dam de ses employés. Selon le syndicat Syndicom, qui représente 200 livreurs en Suisse, dont la moitié rien qu’à Genève, cette manière de faire est illégale.

En découvrant leur fiche de salaire de décembre, des coursiers se sont aperçus qu’ils étaient beaucoup moins payés que d’habitude. Le problème vient d’une erreur dans la rémunération des vacances. «Quand on a été engagés, raconte Olivier*, on nous a prévenus que les vacances et jours fériés nous seraient payés au prorata sur notre salaire mensuel. Le but étant que quand vous quittez l’entreprise, celle-ci ne vous doit rien.» Le corollaire, c’est que les employés ne reçoivent en principe pas de salaire quand ils prennent des vacances.