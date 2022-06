Détente – Des cours de sport gratuits à Genève Yoga, Pilates ou zumba: le quai Gustave-Ador accueille dans sa «Canopée» des activités pour tous. Sans inscription préalable. Sophie Davaris

«La Canopée», espace dédié au bien-être au bord du lac, au quai Gustave-Ador, a été inaugurée en juillet 2020.

FRANK MENTHA

Pour la troisième année consécutive, la Ville de Genève propose des cours de sport et d’activités de détente gratuits et ouverts à tous. Cela se passe à «La Canopée», à 50 mètres de Baby-Plage, sur le quai Gustave-Ador. La formule est souple puisqu’il n’est pas nécessaire de s’inscrire pour participer. L’opération débute ce samedi, à 9 h 30, et se poursuivra jusqu’au 11 septembre.

Donnés par «des coachs certifiés», les cours sont proposés en matinée (8 h 30 à midi) et en soirée (18 h 30 à 19 h 30) dans un environnement ombragé. Au menu: méditation, cross training, yoga, Pilates ou zumba. Un jeu de pétanque sera également mis à disposition.

Foodtruck et hamacs

La Canopée proposera également des activités familiales. Tous les mercredis après-midi, entre 15 h 30 et 18 h 15, la ludothèque des Eaux-Vives organisera des jeux et des activités pour enfants.

Il sera possible de se restaurer sur une terrasse installée au bord de l’eau: le site abritera une buvette tenue par la Fédération genevoise des associations LGBT et un foodtruck. Pour celles et ceux qui veulent se détendre, une trentaine de hamacs ont été installés à l’ombre.

À noter que du 6 au 31 juillet, les matches du Championnat d’Europe féminin de football (Eurofoot féminin) seront projetés sur un écran géant. Lors des matches de l’équipe de Suisse et durant les week-ends, des activités de promotion du sport féminin seront proposées.

Sophie Davaris est rédactrice en chef adjointe de la Tribune de Genève où elle travaille depuis 2000. Diplômée de Sciences-Po Paris et de l’Institut de hautes études internationales de Genève, elle s'intéresse particulièrement aux domaines de la médecine et de la santé publique. Plus d'infos

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.