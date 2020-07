Série d’été (3/6) Cours insolites – Des cours de fermentation pour booster sa flore intestinale Ancienne chercheuse, Sylvie Ramel s’est reconvertie à la cuisine végétale. Parmi ses ateliers, les cours de fermentation ont le vent en poupe. Andrea Machalova

C’est dans le cadre préservé des jardins de Mamajah, à Bernex, que Sylvie Ramel donnera l’un de ses prochains ateliers de fermentation, du 10 au 13 septembre. Andrea Machalova

«J’ai presque honte de proposer ces cours, tellement c’est enfantin», s’écrie Sylvie Ramel, alors qu’elle découpe une courgette en morceaux. Après en avoir rempli un bocal, elle verse dessus de l’eau mélangée avec du sel marin, 30 grammes pour 1 litre, ajoute quelques herbes aromatiques et plantes sauvages comestibles, cueillies certainement lors de l’un de ses ateliers, et le tour est joué. Hermétiquement fermé, le récipient devra reposer une semaine à température ambiante avant que son contenu ne puisse être dégusté. Mais on pourra également le ranger dans un placard ou, mieux, au frais dans une cave, et l’ouvrir plus tard. En plein hiver, par exemple, lorsque ce légume ne pousse plus chez nous.