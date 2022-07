Été caniculaire – Des coupures d’eau dans quatre communes du Pays de Cruseilles Les réservoirs qui desservent en eau quatre villages sont vides. Les habitants subissent des coupures d’eau. Les autorités font appel au civisme afin que chacun baisse sa consommation. Olivier Bot

Des camions-citernes ont été réquisitionnés afin de remplir les réservoirs. COMMUNAUTÉ DES COMMUNES DU PAYS DE CRUSEILLES

Les habitants de trois communes du Pays de Cruseilles subissent actuellement une coupure d’eau, car les réservoirs d’eau qui les desservent sont à vide en raison d’une sécheresse persistante depuis le mois de juin. Les communes du Sappey, Vovray-en-Bornes, Menthonnex-en-Bornes et Villy-le-Bouveret sont actuellement concernées. Le réservoir d’eau potable de La Thouvière situé sur la commune du Sappey est également à sec.

Alerte renforcée Des restrictions d’usage de l’eau imposées en Haute-Savoie La Communauté de communes du Pays de Cruseilles a réquisitionné des camions-citernes afin d’acheminer de l’eau jusqu’au réservoir d’eau potable de La Thouvière sur la commune du Sappey, ainsi que sur le réservoir de la Mouille sur la commune de Vovray-en-Bornes.

Si la consommation en eau ne baisse pas drastiquement sur tout le territoire du Pays de Cruseilles, les habitants risquent une coupure d’eau totale. Dans un communiqué, la Communauté de communes alerte les habitants du Pays de Cruseilles sur la situation et fait appel au civisme de chacun afin de limiter autant que possible sa consommation d’eau. Aucune précipitation n’est malheureusement attendue ces prochains jours et la consommation d’eau des habitants ne cesse d’augmenter.

