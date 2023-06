Ville de Genève – Des correspondants de nuit bientôt déployés aux Pâquis Vantant le bilan «positif» du projet pilote à la Servette, Christina Kitsos étend le dispositif de médiation à d’autres quartiers de la Rive droite. Théo Allegrezza

Des correspondants de nuit à l’œuvre en novembre 2021 dans le quartier des Charmilles/Servette. MAGALI GIRARDIN

Ils sont à l’œuvre du jeudi au samedi, de 18 heures à 2 heures du matin. On les reconnaît à leur uniforme vert. Depuis 2021, des correspondants de nuit arpentent les rues de la Servette, des Ouches, de la Concorde, des Charmilles et de Saint-Jean. Vantant le bilan «positif» de ce projet pilote, la conseillère administrative Christina Kitsos a annoncé mardi que le dispositif pour «désamorcer les conflits» serait étendu, dès septembre, aux quartiers des Pâquis, des Grottes et de Saint-Gervais.