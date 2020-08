Des prix anticarbone – Des cornichons du Vietnam et de l’eau du Groenland parmi les produits suisses les plus absurdes Depuis 2002, l’Initiative des Alpes remet des prix pour souligner l’absurdité écologique du transport sur longue distance de produits d’entreprises suisses et pour saluer au contraire les initiatives qui limitent ce coût carbone. Olivier Bot

Des cornichons qui viennent du Vietnam, candidats au prix «Pierre du diable» de l’Initiative des Alpes.

Qui recevra cette année la «Pierre du diable» pour des transports absurdes? L’Initiative des Alpes a sélectionné trois produits d’entreprises suisses: les cornichons provenant du Vietnam vendus chez Migros, les graines de grenade du Pérou, conditionnées en Égypte et proposées par Coop, et l’eau du nom de «Berg» issue des glaciers du Groenland en vente chez Manor. «Ce prix négatif est destiné à sensibiliser le public aux transports absurdes et à encourager les entreprises à revoir leur gamme de produits et leurs transports», souligne l’Initiative des Alpes dans un communiqué.