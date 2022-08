Lettre du jour – Des contes à dormir debout Opinion Courrier des lecteurs

BASTIEN GALLAY

Genève, 29 juillet

Le conseiller d’État en charge du département du Territoire revient dans le «20 minutes» de ce vendredi avec une rengaine à la limite du populisme: «Chaque logement construit, c’est un frontalier de moins»! Cette affirmation n’est vérifiée et soutenue par aucune étude sociologique ou statistique.

Abo Politique immobilière Genève construit, les logements se raréfient: les raisons de ce paradoxe S’il pense aux Genevois qui sont partis s’acheter une vieille ferme à retaper ou une maison individuelle en France voisine, peu de risques qu’ils reviennent habiter dans les nouveaux quartiers surdensifiés, tel celui de l’Étang, qui ont surgi durant ses dix ans de mandat.

S’il se réfère aux Savoyards ou aux Gessiens, le constat est le même. «Pas mal de frontaliers qui ne parvenaient pas à se loger avant reviennent», cette citation vaut son pesant d’approximation et de flou. De même celle qui concerne les bénéficiaires de logements sociaux «qui sont servis plus vite» soi-disant.

La réalité, c’est que lorsque l’on cherche un logement actuellement à Genève, et je connais de nombreux exemples autour de moi, malgré les nouvelles surfaces qui se couvrent de béton, c’est toujours, comme ces 40 dernières années, très difficile et douloureux, expérience faite et à nouveau en cours!

À quand des faits et des vrais chiffres et pas des discours lénifiants et autres contes à dormir debout?

Isabelle Brunier

