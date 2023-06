Musique à Genève – Des «concerts secrets» pour découvrir le canton L’association Tako, dans le cadre du festival Pianos égarés, propose des performances gratuites dans des lieux inhabituels. Henri Neerman

Selon les organisateurs, les bruits extérieurs - comme le passage de vélos – sont loin d’être dérangeants et font la spécificité de l’expérience. STEEVE IUNCKER GOMEZ

Des concerts acoustiques au piano à queue, en petit comité, dans des endroits insolites, aussi bien en campagne qu’au centre-ville: c’est ce que propose, du 9 au 25 juin, le festival Pianos égarés, avec ses «concerts secrets».

Secrets car, si un lieu de rendez-vous est donné sur le site web, il ne s’agit pas du site réel du concert, auquel le public n’est emmené qu’ultérieurement et qui se situe généralement à une quinzaine de minutes de marche. Les représentations – toutes gratuites – sont disséminées aux quatre coins du canton.

Ce concept, venu remplacer en 2021 celui des pianos en libre-service disposés dans de nombreuses communes, a une genèse bien particulière. «À la base, l’idée a émergé à cause des contraintes posées par le Covid, explique Jean-Daniel Conus, coordinateur à l’association Tako, laquelle gère le festival. En 2021, il était impossible, pour des raisons d’hygiène, de mettre à disposition les pianos comme nous le faisions d’habitude. De plus, nous ne pouvions donner directement le lieu du concert, ce qui aurait risqué de créer de trop gros attroupements.»

À Perly-Certoux

Depuis, le concept ayant bien pris, il a perduré et les deux types d’animation sont proposés. «Le côté ludique qui vient avec la balade et le fait de découvrir des endroits inconnus – ou du moins sous un nouveau jour – a beaucoup plu au public, poursuit-il. Même pour les musiciens, cela leur donne l’opportunité de jouer dans un cadre différent, et souvent d’une manière différente aussi, puisque tout est acoustique.»

Mercredi passé, à Perly-Certoux, avait lieu un concert de jazz, proposé en collaboration avec l’AMR, reprenant les compositions du guitariste Bill Frisell. Le tout était interprété par un trio piano, batterie et basse, composé de Samuel Jakubec, Cédric Gysler et Michel Wintsch. L’occasion de découvrir ce qu’il en est vraiment.

Le point de rendez-vous est donné sous le couvert de Certoux, à une distance cette fois-ci relativement proche du lieu de la performance. Après avoir déposé le piano à queue en camionnette, un accordeur s’affaire à s’assurer qu’il chantera juste. Puis nous rejoint le trio vedette de la soirée. Une fois les deux autres instruments déployés, il ne manque plus que le public. Ce soir-là, à 19h tapantes, ils sont une cinquantaine à répondre à l’appel malgré le lieu relativement isolé.

Jusqu’au 25 juin

Place à la musique. Le cadre magnifique au bord de l’Aire couplé au soleil couchant rend l’expérience particulièrement agréable. Quelques chiens, peu mélomanes, aboient parfois, on entend le bruit de pas régulier des joggeurs, mais tout cela fait partie de l’expérience. Finalement le concert, qui aura duré un peu moins d’une heure, semble avoir convaincu le public, qui repart tout sourire.

Pour ceux que l’expérience tente, il reste six concerts d’ici au 25 juin, dans des styles allant du rap au classique. Prochain rendez-vous, lundi 19h devant la Villa La Grange pour du folk latino avec le groupe chilo-suisse Barlovento.

