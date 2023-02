On se rappelle Bruce Springsteen au Stade de Genève en 2013, le dernier concert organisé à la Praille. Il avait fallu des dizaines de semi-remorques pour transporter les 150 tonnes de matériel, une centaine de techniciens pour monter la scène gigantesque.

Artistiquement, la prestation fut un succès. Financièrement? Le stade pouvait accueillir jusqu’à 35’000 spectateurs. Le 3 juillet au soir, 27’500 spectateurs foulaient la pelouse et les gradins pour écouter trois heures durant l’un des derniers géants du rock américain.

Dix ans ont passé. Le Stade de Genève a poursuivi son bonhomme de chemin au gré des résultats contrastés du club de foot local. Sept mille supporters en moyenne par match. Quinze mille pour la rencontre Servette-Sion le 29 janvier dernier, un record.

Les stades du Wankdorf à Berne ou du Letzigrund à Zurich ont l’avantage d’être plus grands que la Praille, plus pratiques, et de se situer dans une région plus habitée que l’arc lémanique.

Dix ans, c’est aussi le temps qu’il aura fallu attendre pour qu’un nouvel événement musical soit organisé à la Praille. Agendé au 17 juin 2023, le concert de Mylène Farmer s’annonce éclatant. Pour autant, il ne faudrait pas confondre. Springsteen est une star internationale, qui tourne tout autour du globe. Farmer, comme feu Johnny Hallyday, se contente de la France, la Belgique et la Suisse. Ce qui est déjà pas mal.

Restons-en à Springsteen alors. Le «Boss» évolue dans la même ligue que Depeche Mode, Rammstein et Coldplay. Tous en concert cet été en Suisse. Dans des stades. Au Wankdorf de Berne, au Letzigrund de Zurich, qui ont l’avantage d’être plus grands que la Praille, plus pratiques, et de se situer dans une région plus habitée que l’arc lémanique. Tiens! Springsteen aussi est de la partie, le 13 juin. À Zurich bien sûr.

Que reste-t-il à Genève? Une certaine frustration. Genève se rêve en capitale. Sur la carte des tournées mondiales, elle reste une province.

Vous avez trouvé une erreur?Merci de nous la signaler.