Mobilité douce à Genève – Des collégiens réclament une piste cyclable sur la route d’Annecy Une pétition rassemble déjà plus de 3300 signatures. Le Canton se dit coincé par les contraintes du lieu. Lorraine Fasler

Sur 2 kilomètres de la route d’Annecy, les cyclistes ne disposent ni d’une piste ni d’une bande cyclable. Les voitures qui n’hésitent pas à appuyer sur la pédale les frôlent souvent de près. STEEVE IUNCKER-GOMEZ

«On aimerait rouler à vélo sans avoir peur qu’une voiture nous écrase.» Du haut de ses 16 ans, Miriam Harbarth a lancé avec des amis, collégiens en première année comme elle, une pétition qui a déjà rassemblé plus de 3300 signatures depuis début juin pour qu’une piste cyclable soit enfin créée sur la route d’Annecy. Plus précisément sur le tronçon séparant la commune de Troinex mais aussi celle de Plan-les-Ouates à la hauteur des bois d’Humilly et le village de La Croix-de-Rozon, situé sur Bardonnex.