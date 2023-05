Stationnement à Genève – Des collaborateurs des HUG dénoncent des amendes abusives Avenir syndical a déposé jeudi une pétition demandant des places de parking deux-roues supplémentaires, ainsi que l’arrêt des amendes jusqu’à leur obtention. Henri Neerman

1 / 2 Selon certains collaborateurs, la politique se serait principalement durcie depuis que les HUG ont délégué la gestion à la Fondation des parkings. GEORGES CABRERA

«Pas de bûches pour bosser!» c’est le titre de la pétition déposée jeudi après-midi par Avenir syndical à la direction des Hôpitaux universitaires de Genève (HUG). Signée par près de 700 collaborateurs de l’hôpital, elle dénonce des amendes récurrentes et abusives dans le parking pour deux-roues motorisés réservé au personnel.

Alors que ce parking est selon eux bien trop petit, ce qui force le personnel à se garer comme il peut, la politique de stationnement se serait fortement durcie depuis plusieurs mois. Tous les véhicules dépassant, même partiellement, de la zone de marquage au sol reçoivent désormais régulièrement une «bûche» de 40 à 60 francs.

«Ce sont principalement les personnes travaillant le soir, qui arrivent en milieu de journée lorsque le parking est déjà plein, qui sont concernées.» David Andenmatten, secrétaire syndical à Avenir syndical

Pour pallier cette situation, la pétition comprend deux exigences distinctes. Premièrement, des nouveaux espaces de stationnement pour les collaborateurs se rendant au travail en deux-roues motorisés. En effet, ils estiment que le nombre de places réservées aux scooters et motos est largement insuffisant pour les milliers de personnes travaillant sur le site. Ensuite, l’arrêt de toute amende tant que cette première exigence ne sera pas satisfaite.

«Ce sont principalement les personnes travaillant le soir, qui arrivent en milieu de journée lorsque le parking est déjà plein, qui sont concernées, explique David Andenmatten, secrétaire syndical à Avenir syndical. À cause de ces horaires contraignants, celles-ci n’ont souvent pas d’autre choix que de se rendre au travail en transport individuel motorisé. C’est donc totalement injuste qu’elles soient pénalisées ainsi. Nous regrettons également l’absence de dialogue avec la direction, ce qui nous oblige aujourd’hui à recourir à cette pétition.»

Réponse des HUG

Contactés, les HUG répondent que, comme précisé dans leur communiqué de presse du 8 mai, ils «mettront prochainement en place une nouvelle offre de stationnement couvert pour deux-roues motorisés afin d’en améliorer les conditions de parcage et de contribuer au désencombrement des trottoirs voulu par l’État». Ils précisent en outre qu’«une information a été effectuée sur l’existence de 90 places disponibles au parking Lombard attenant à l’entrée des HUG et distant de 300m de celui du personnel».

Finalement, l’hôpital rappelle que, dans ce contexte, «une sensibilisation des usagers a eu lieu durant six mois, insistant en particulier sur la nécessité de ne pas bloquer les entrées et sorties, les passages de sécurité et les accès pour personnes à mobilité réduite, etc. du parking du personnel de Cluse-Roseraie». Cette dernière étant terminée, «les rares contrevenants aux règles de sécurité et récidivistes» sont désormais amendés.

