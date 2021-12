Élection présidentielle – Des Chiliens de Suisse mobilisés contre «le retour de Pinochet» L’ex-présidente Michelle Bachelet appelle à faire barrage contre l’extrême droite. Ses compatriotes à Genève lancent une vidéo pour soutenir le candidat de gauche à la veille du deuxième tour. Andrés Allemand Smaller

Une élection présidentielle plus radicale que jamais. À gauche, Gabriel Boric, ancien leader du grand mouvement de contestation sociale de 2019. À droite, José Antonio Kast, fils d’officier nazi et défenseur du régime de Pinochet. KEYSTONE

C’est la plus célèbre des personnalités chiliennes en Suisse. L’ex-présidente socialiste Michelle Bachelet, qui a fait le voyage de Genève à Santiago ce week-end, vient de déclarer mardi son soutien au jeune candidat à l’élection présidentielle Gabriel Boric, l’un des leaders phares du grand mouvement de contestation sociale de 2019.

«Ce qui va se décider ce dimanche est fondamental.» Michelle Bachelet, haut-commissaire de l’ONU aux droits de l’homme

La haut-commissaire de l’ONU aux droits de l’homme a pris parti dans l’espoir de faire barrage à José Antonio Kast, fils d’officier nazi et défenseur de la dictature de Pinochet, qui pourrait décrocher la victoire lors du second tour de l’élection, ce dimanche 19 décembre. Une perspective insupportable pour la fille du général Alberto Bachelet, arrêté et torturé pour s’être opposé au coup d’État militaire de 1973. «Ce qui va se décider ce dimanche est fondamental», assène-t-elle.